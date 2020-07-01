Курс доллара резко вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 1 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 30,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 30,1825 - 30,1996 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8600 26,8800 EUR/UAH 30,1825 30,1996 RUB/UAH 0,3784 0,3789

Отметим, торги по доллару на межбанке 30 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6900 - 26,7100 грн/доллар, евро 29,9141 - 29,9365 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3754 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 1 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 30,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,59 (26,56 - 30 июня), продажи - 26,79 (26,76 - 30 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,62 (29,60 - 30 июня), продажи - 30,03 (30,01 - 30 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 30 июня), продажи 3,85 (3,85 - 30 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,77 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 26,7700 гривен за 1 доллар (+0,1024 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 26,6676 гривен за 1 доллар.