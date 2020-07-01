Курс долара різко зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 1 липня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 17 копійок до 26,88 гривень за долар, курс купівлі до 26,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 26 копійок до 30,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 30,1825 - 30,1996 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8600 26,8800 EUR/UAH 30,1825 30,1996 RUB/UAH 0,3784 0,3789

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 30 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7100 грн/долар, євро 29,9141 - 29,9365 грн/євро, російський рубль 0,3850 - 0,3754 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 1 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 30,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,59 (26,56 - 30 червня), продажу - 26,79 (26,76 - 30 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (29,60 - 30 червня), продажу - 30,03 (30,01 - 30 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 30 червня), продажу 3,85 (3,85 - 30 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 26,7700 гривень за 1 долар (+0,1024 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 26,6676 гривень за 1 долар.