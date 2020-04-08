Курс доллара резко вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 8 апреля 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 30 копеек до 27,38 гривен за доллар, курс в покупке до 27,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 29,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3400 - 27,3800 грн/доллар, евро 29,7459 - 29,7894 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3635 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3400 27,3800 EUR/UAH 29,7459 29,7894 RUB/UAH 0,3628 0,3635

Напомним, 7 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0300 - 27,0800 грн/доллар, евро 29,4951 - 29,5496 грн/евро, российский рубль 0,3579 - 0,3588 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 8 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс евро вырос на 19 копеек до 29,64 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,88 (26,70 - 7 апреля), продажи - 27,32 (27,24 - 7 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,63 - 7 апреля), продажи - 29,64 (29,45 - 7 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 7 апреля), продажи 3,62 (3,62 - 7 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 27,1965 гривен за 1 доллар (+0,0969 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет 27,0996 гривен за 1 доллар.