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Курс доллара резко вырос: актуальные курсы валют в Украине на 11 июля

Фото: курс доллара вырос на 65 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 65 копеек до 36,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 35 копеек до 37,10 гривен за евро, курс злотого снизился на 20 копеек до 7,80 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 35,40 грн (35,00 - 9 июля),
  • продажа - 36,55 грн (35,90 - 9 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 35,85 грн (35,55 - 9 июля),
  • продажа - 37,10 грн (36,75 - 9 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,60 грн (7,80 - 9 июля),
  • продажа - 7,80 грн (8,00 - 9 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 11 июля составляет 29,701 гривен за евро (-0,1097 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару.

Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности

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Курс доллара