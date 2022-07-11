Курс доллара резко вырос: актуальные курсы валют в Украине на 11 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 65 копеек до 36,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 35 копеек до 37,10 гривен за евро, курс злотого снизился на 20 копеек до 7,80 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 11 июля составляет 29,701 гривен за евро (-0,1097 гривен).
Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару.
Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности
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