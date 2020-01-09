На 9 января 2020 официальный курс доллара резко вырос до 23,83 гривен, это на 15 копеек выше в сравнении с показателем предыдущего банковского дня. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Согласно информации на сайте НБУ, официальный курс гривны к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 23,8345 гривен за доллар (-0,1560).

При этом курс доллара на 8 января составлял 23,6785 гривен за доллар.

Отметим, вчера на межбанковском валютном рынке торги по доллару открылись с незначительного роста, однако уже во второй половине дня повышение было значительным. В итоге к закрытию межбанка курс доллара пробил психологическую отметку, достигнув в продаже 24,00 гривен.

Кроме того, накануне в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку - до 23,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,77 гривен за евро. А крупнейшие банки Украины установили курс доллара в пределах 23,90-24,30 грн/доллар.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что ожидает укрепление курса гривны в 2020 году. В то же время он уточнил, что укрепление курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.