ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара різко знизився на міжбанку

Новость на русском →
Україна, Вівторок 15 лютого 2022 17:05
Курс долара різко знизився на міжбанку Фото: курс долара впав на 28 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 15 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 28 копійок до 28,23 гривень за долар, курс в покупці до 28,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 31 копійку до 31,96 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2100 - 28,2300 грн/долар, євро 31,9450 - 31,9648 грн/євро, російський рубль 0,3719-0,3724 грн/рубль.

Курс долара різко знизився на міжбанку

Нагадаємо, 14 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,4950 - 28,5150 грн/долар, євро 32,2534 - 32,2761 грн/євро, російський рубль 0,3719 - 0,3725 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Курс впав на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться