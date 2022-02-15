Курс долара різко знизився на міжбанку
Курс долара на міжбанку у продажу 15 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 28 копійок до 28,23 гривень за долар, курс в покупці до 28,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 31 копійку до 31,96 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2100 - 28,2300 грн/долар, євро 31,9450 - 31,9648 грн/євро, російський рубль 0,3719-0,3724 грн/рубль.
Нагадаємо, 14 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,4950 - 28,5150 грн/долар, євро 32,2534 - 32,2761 грн/євро, російський рубль 0,3719 - 0,3725 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Курс впав на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.