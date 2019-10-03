Курс доллара резко снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 3 октября 2019 года снизился на 31 копейку до 24,62 гривен за доллар, курс в покупке до 24,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 31 копейку до 26,98 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6200 грн/доллар, евро 26,9311 - 26,9810 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3777 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5700 24,6200 EUR/UAH 26,9311 26,9810 RUB/UAH 0,3765 0,3777

Напомним, 2 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9000 - 24,9300 грн/доллар, евро 27,2580 - 27,2908 грн/евро, российский рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,87 гривен за доллар, что на копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 октября установлен на таком уровне: 2487,7122 гривен за 100 долларов (+1,7353 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 3 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 27 копеек до 25,55 гривен за доллар, курс евро вырос на 32 копейки до 27,97 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,94 (24,72 - 2 октября), продажи - 25,55 (25,28 - 2 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,12 (26,85 - 2 октября), продажи - 27,97 (27,65 - 2 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,49 - 2 октября), продажи 3,92 (3,88 - 2 октября) грн за 10 рублей.