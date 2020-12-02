Курс доллара резко снизился после двухнедельного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 28,4367 гривен за 1 доллар (-0,1216 грн). При этом курс доллара на 2 декабря составляет: 28,5583 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снизился после непрерывного роста с середины ноября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,49 гривен за доллар, курс в покупке до 28,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 34,39 гривен за евро.

Прогноз

В течение недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.