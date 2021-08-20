Курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму
Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 25 серпня встановлено на такому рівні: 26,6718 гривень за 1 долар (+0,0214 грн). При цьому курс долара на 20 серпня становить 26,6504 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 20 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,16 гривень за євро.