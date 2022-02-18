Курс доллара растет второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,34 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,3428 гривен за 1 доллар (+0,0428 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет: 28,30 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 5 копеек до 28,34 гривен за доллар, курс в покупке до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,22 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.