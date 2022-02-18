Курс долара зростає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,34 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,3428 гривень за 1 долар (+0,0428 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить: 28,30 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає другий день поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)