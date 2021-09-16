Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня встановлено на такому рівні: 26,6672 гривень за 1 долар (+0,0222 грн). При цьому курс долара на 16 вересня становить: 26,645 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Скріншот (bank.gov.ua)