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Курс долара зростає другий день поспіль

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 16:32
Курс долара зростає другий день поспіль Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня встановлено на такому рівні: 26,6672 гривень за 1 долар (+0,0222 грн). При цьому курс долара на 16 вересня становить: 26,645 гривень за 1 долар.

Курс долара зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Курс долара зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,64 гривень за долар, курс в покупці до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,41 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

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