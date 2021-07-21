Курс долара зростає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлено на такому рівні: 27,2405 гривень за 1 долар (+0,02 грн). При цьому курс долара на 21 липня становить 27,2205 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Міжбанк сьогодні відкрився зростанням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,02 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.