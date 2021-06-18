Курс доллара растет третий день подряд после падения до годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 22 июня установлен на таком уровне: 27,1935 гривен за 1 доллар (+0,0223 грн). При этом курс доллара на 18 июня составляет 27,1712 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как упал до минимума почти за год.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Напомним, межбанк открылся небольшим снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,22 гривен за доллар, курс в покупке до 27,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,38 гривен за евро.