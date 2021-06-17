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Доллар подорожал еще на 15 копеек. НБУ установил курс на 18 июня

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Украина, Четверг 17 июня 2021 16:16
Доллар подорожал еще на 15 копеек. НБУ установил курс на 18 июня Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 июня установлен на таком уровне: 27,1712 гривен за 1 доллар (+0,1437 грн). При этом курс доллара на 17 июня составляет 27,0275 гривен за 1 доллар.

Доллар подорожал еще на 15 копеек. НБУ установил курс на 18 июня

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после того, как упал до минимума почти за год.

Доллар подорожал еще на 15 копеек. НБУ установил курс на 18 июня

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 32 копейки до 32,53 гривен за евро.

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