Курс долара зростає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,48 гривень за долар. Курс зріс на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,4846 гривень за 1 долар (+0,1418 грн). При цьому курс долара на 21 лютого становить: 28,3428 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає третій день поспіль. Скріншот (bank.gov.ua)