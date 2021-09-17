Національний банк України (НБУ) на 20 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 20 вересня встановлено на такому рівні: 26,7028 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 17 вересня становить 26,6672 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)