Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,20 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 0,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 16 сентября составляет 36,5137 гривен за евро (-0,0293 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, Кабинет министров Украины не исключает, что обменный курс на конец 2023 года может подняться до 50 гривен за доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.