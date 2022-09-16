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Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 16 вересня

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 41,20 гривень за долар. Курс євро не змінився – 0,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,30 грн (40,25 – 15 вересня)
  • продаж – 41,20 грн (41,15 – 15 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,90 грн (39,90 – 15 вересня),
  • продаж – 40,95 грн (40,95 – 15 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,00 грн (8,00 – 15 вересня),
  • продаж – 8,60 грн (8,60 – 15 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 16 вересня становить 36,5137 грн. за євро (-0,0293 грн.).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не відкидає, що обмінний курс на кінець 2023 року може піднятися до 50 гривень за долар.

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Курс долара