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Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 сентября

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Украина, Пятница 16 сентября 2022 12:54
Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 сентября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,20 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 0,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,30 грн (40,25 - 15 сентября)
  • продажа - 41,20 грн (41,15 - 15 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,90 грн (39,90 - 15 сентября),
  • продажа - 40,95 грн (40,95 - 15 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 15 сентября),
  • продажа - 8,60 грн (8,60 - 15 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 16 сентября составляет 36,5137 гривен за евро (-0,0293 грн).

Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 16 сентября

Напомним, Кабинет министров Украины не исключает, что обменный курс на конец 2023 года может подняться до 50 гривен за доллар.

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