Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 16 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 41,20 гривень за долар. Курс євро не змінився – 0,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 16 вересня становить 36,5137 грн. за євро (-0,0293 грн.).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не відкидає, що обмінний курс на кінець 2023 року може піднятися до 50 гривень за долар.

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