Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 7 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,65 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 сентября составляет 36,287 гривен за евро (+0,0256 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, в НБУ заявили, что нехватка наличной валюты в кассах отдельных банков вызвана ситуативными логистическими трудностями с ее доставкой из-за рубежа. НБУ 7 сентября Украины проведет интервенции для подкрепления касс банковских учреждений.

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