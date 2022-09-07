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Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 7 сентября

Новина українською →
Украина, Среда 07 сентября 2022 11:29
Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 7 сентября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,65 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,80 грн (39,75 - 6 сентября)
  • продажа - 40,65 грн (40,60 - 6 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,30 грн (39,40 - 6 сентября),
  • продажа - 39,40 грн (39,45 - 6 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 6 сентября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 6 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 сентября составляет 36,287 гривен за евро (+0,0256 грн).

Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 7 сентября

Напомним, в НБУ заявили, что нехватка наличной валюты в кассах отдельных банков вызвана ситуативными логистическими трудностями с ее доставкой из-за рубежа. НБУ 7 сентября Украины проведет интервенции для подкрепления касс банковских учреждений.

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