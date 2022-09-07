Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 7 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 7 вересня становить 36,287 гривень за євро (+0,0256 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

Нагадаємо, в НБУ заявили, що брак готівкової валюти у касах окремих банків викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону. НБУ 7 вересня України проведе інтервенції для підкріплення кас банківських установ.

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