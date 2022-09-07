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Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 7 вересня

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Україна, Середа 07 вересня 2022 11:29
Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 7 вересня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,80 грн (39,75 - 6 вересня)
  • продаж - 40,65 грн (40,60 - 6 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,30 грн (39,40 - 6 вересня),
  • продаж - 39,40 грн (39,45 - 6 вересня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,00- 6 вересня),
  • продаж - 8,50 грн (8,50 - 6 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 7 вересня становить 36,287 гривень за євро (+0,0256 грн).

Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 7 вересня

Нагадаємо, в НБУ заявили, що брак готівкової валюти у касах окремих банків викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону. НБУ 7 вересня України проведе інтервенції для підкріплення кас банківських установ.

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