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Курс доллара снова растет: сколько стоит валюта в Украине 30 августа

Новина українською →
Украина, Вторник 30 августа 2022 12:05
Курс доллара снова растет: сколько стоит валюта в Украине 30 августа Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 августа 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек 40,70 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,80 грн (39,75 - 29 августа)
  • продажа - 40,60 грн (40,55 - 29 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,55 - 29 августа),
  • продажа - 40,70 грн (40,65 - 29 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 29 августа),
  • продажа - 8,50 грн (8,55 - 29 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 30 августа составляет 36,554 гривен за евро (+0,0073 грн).

Курс доллара снова растет: сколько стоит валюта в Украине 30 августа

Напомним, определенный дефицит валюты, который наблюдался в августе 2022 года, был вызван медленным восстановлением экспорта зерновых и задержкой помощи ЕС. При нормальных обстоятельствах курс должен был бы составлять 38-38,5 гривен за доллар, и в сентябре ситуация может выровняться.

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