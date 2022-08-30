Курс доллара снова растет: сколько стоит валюта в Украине 30 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 августа 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек 40,70 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 30 августа составляет 36,554 гривен за евро (+0,0073 грн).

Напомним, определенный дефицит валюты, который наблюдался в августе 2022 года, был вызван медленным восстановлением экспорта зерновых и задержкой помощи ЕС. При нормальных обстоятельствах курс должен был бы составлять 38-38,5 гривен за доллар, и в сентябре ситуация может выровняться.

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