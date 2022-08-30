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Курс долара знову зростає: скільки коштує валюта в Україні 30 cерпня

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Україна, Вівторок 30 серпня 2022 12:05
Курс долара знову зростає: скільки коштує валюта в Україні 30 cерпня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок 40,70 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,80 грн (39,75 - 29 серпня)
  • продаж - 40,60 грн (40,55 - 29 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,65 грн (39,55 - 29 серпня),
  • продаж - 40,70 грн (40,65 - 29 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,00 - 29 серпня),
  • продаж - 8,50 грн (8,55 - 29 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 30 серпня становить 36,554 гривень за євро (+0,0073 грн).

Курс долара знову зростає: скільки коштує валюта в Україні 30 cерпня

Нагадаємо, певний дефіцит валюти, який спостерігався в серпні 2022 року, був викликаний повільним відновленням експорту зернових і затримкою допомоги ЄС. При нормальних обставинах курс мав би становити 38-38, 5 гривень за долар, і у вересні ситуація може вирівнятися.

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