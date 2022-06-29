Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 29 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 35,55 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 37,40 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 34,75 (34,65 - 28 июня),

продажа - 35,55 грн (35,50 - 28 июня) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 36,25 (36,25 - 28 июня),

продажа - 37,40 (37,50 - 28 июня) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,80 -28 июня),

продажа - 8,00 грн (8,00 - 28 июня) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 29 июня составляет 30,9151 гривен за евро (+0,0029 гривен).