Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 29 червня
В обмінних пунктах України сьогодні, 29 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 35,55 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 37,40 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,75 (34,65 - 28 червня),
- продаж - 35,55 грн (35,50 - 28 червня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,25 (36,25-28 червня),
- продаж - 37,40 (37,50-28 червня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,80 (7,80 -28 червня),
- продаж - 8,00 грн (8,00 - 28 червня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 29 червня становить 30,9151 гривень за євро (+0,0029 гривень).
Нагадаємо, фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком призвело до падіння курсу гривні до долара. За даними НБУ, це основна причина девальвації.
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