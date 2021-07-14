Курс доллара растет на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,333 гривен за доллар, курс в покупке до 27,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,22 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3100 - 27,3300 грн/доллар, евро 32,1984 - 32,2220 грн/евро, российский рубль 0,3681 - 0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара растет после снижения накануне. Курс гривны к доллару на 14 июля установлен на таком уровне: 27,3216 гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 13 июля составляет 27,2904 гривен за 1 доллар.

Прогноз

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.