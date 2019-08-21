Курс доллара растет на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 8 копеек до 25,26 гривен за доллар, курс в покупке до 25,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 28,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,2300 - 25,2600 грн/доллар, евро 27,9982 - 28,0209 грн/евро, российский рубль 0,3806 - 0,3811 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2350 25,2600 EUR/UAH 27,9982 28,0209 RUB/UAH 0,3806 0,3811

Напомним, 20 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1500 - 25,1800 грн/доллар, евро 27,8762 - 27,9095 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,13 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 августа установлен на таком уровне: 2513,13 гривен за 100 долларов (-4,4384 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 августа 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,072 млрд грн, что почти в два раза меньше, чем неделей ранее (1,964 млрд грн).

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал вложения нерезидентов в ОВГЗ Украины одной из причин укрепления гривны в этом году. Как отметил Сологуб, на данный момент нерезиденты вложили в государственные облигации 92 млрд грн и НБУ контролирует эту ситуацию. По его словам, утверждения о том, что это краткосрочный спекулятивный капитал, не соответствуют действительности.