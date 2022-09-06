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Доллар продолжает дорожать: сколько стоит валюта 6 сентября

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Украина, Вторник 06 сентября 2022 11:00
Доллар продолжает дорожать: сколько стоит валюта 6 сентября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,45 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, доллар стоит на наличном рынке дешевле доллара.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,75 - 5 сентября)
  • продажа - 40,60 грн (40,55 - 5 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,40 грн (39,45 - 5 сентября),
  • продажа - 39,45 грн (39,50 - 5 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 5 сентября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 5 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 6 сентября составляет 36,2614 гривен за евро (-0,2725 грн).

Доллар продолжает дорожать: сколько стоит валюта 6 сентября

Напомним, Национальный банк Украины решил увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка. Банкам с 6 сентября разрешили продавать больше валюты населению.

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