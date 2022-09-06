Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта 6 вересня
В обмінних пунктах України сьогодні, 6 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,45 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Таким чином, Долар коштує на готівковому ринку дешевше долара.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля-39,75 грн (39,75-5 вересня)
- продаж - 40,60 грн (40,55 - 5 вересня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля-39,40 грн (39,45-5 вересня),
- продаж - 39,45 грн (39,50 - 5 вересня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля-8,00 грн (8,00-5 вересня),
- продаж - 8,50 грн (8,50 - 5 вересня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 6 вересня становить 36,2614 гривень за євро (-0,2725 грн).
Нагадаємо, Національний банк України вирішив збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку. Банкам з 6 вересня дозволили продавати більше валюти населенню.
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