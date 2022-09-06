Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта 6 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,45 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Таким чином, Долар коштує на готівковому ринку дешевше долара. На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля-39,75 грн (39,75-5 вересня)

продаж - 40,60 грн (40,55 - 5 вересня) за долар. Середній курс євро становить: купівля-39,40 грн (39,45-5 вересня),

продаж - 39,45 грн (39,50 - 5 вересня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля-8,00 грн (8,00-5 вересня),

продаж - 8,50 грн (8,50 - 5 вересня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 6 вересня становить 36,2614 гривень за євро (-0,2725 грн).