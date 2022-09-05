Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта 5 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 40,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 сентября составляет 36,5339 гривен за евро (-0,0493 грн).

Таким образом, доллар стоит на наличном рынке дешевле доллара в связи с падением курса евро на мировых рынках.

Напомним, курс евро к доллару снизился после того, как Россия перекрыла газопровод в Европу. Евро потерял 0,5%, опустившись до минимума за 20 лет в 0,99 доллара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.