Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта 5 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 40,55 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Таким образом, доллар стоит на наличном рынке дешевле доллара в связи с падением курса евро на мировых рынках.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 сентября составляет 36,5339 гривен за евро (-0,0493 грн).
Напомним, курс евро к доллару снизился после того, как Россия перекрыла газопровод в Европу. Евро потерял 0,5%, опустившись до минимума за 20 лет в 0,99 доллара.
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