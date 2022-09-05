Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта 5 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 10 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 40,55 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 5 вересня становить 36,5339 гривень за євро (-0,0493 грн).

Таким чином, Долар коштує на готівковому ринку дешевше долара у зв'язку з падінням курсу євро на світових ринках.

Нагадавши, курс євро до долара знизився після того, як Росія перекрила газопровід до Європи. Євро втратив 0,5%, опустившись до мінімуму за 20 років в 0,99 долара.

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