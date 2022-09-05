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Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта 5 сентября

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 13:01
Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта 5 сентября Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 40,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, доллар стоит на наличном рынке дешевле доллара в связи с падением курса евро на мировых рынках.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,70 - 2 сентября)
  • продажа - 40,55 грн (40,45 - 2 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,45 грн (39,45 - 2 сентября),
  • продажа - 39,50 грн (39,45 - 2 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 2 сентября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 2 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 сентября составляет 36,5339 гривен за евро (-0,0493 грн).

Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта 5 сентября

Напомним, курс евро к доллару снизился после того, как Россия перекрыла газопровод в Европу. Евро потерял 0,5%, опустившись до минимума за 20 лет в 0,99 доллара.

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