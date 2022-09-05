ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта 5 вересня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 05 вересня 2022 13:01
Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта 5 вересня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 10 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 40,55 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Таким чином, Долар коштує на готівковому ринку дешевше долара у зв'язку з падінням курсу євро на світових ринках.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,75 грн (39,70 - 2 вересня)
  • продаж - 40,55 грн (40,45 - 2 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,45 грн (39,45 - 2 вересня),
  • продаж - 39,50 грн (39,45 - 2 вересня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,00 - 2 вересня),
  • продаж - 8,50 грн (8,50 - 2 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 5 вересня становить 36,5339 гривень за євро (-0,0493 грн).

Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта 5 вересня

Нагадавши, курс євро до долара знизився після того, як Росія перекрила газопровід до Європи. Євро втратив 0,5%, опустившись до мінімуму за 20 років в 0,99 долара.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Національний банк України Курс євро
NEWS
Великий друг України. Чим запам'ятався Джонсон на посаді прем'єра Британії
Великий друг України. Чим запам'ятався Джонсон на посаді прем'єра Британії
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити