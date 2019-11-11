Курс доллара растет в начале недели

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 27,27 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,41 (24,39 - 8 ноября), продажи - 24,66 (24,60 - 8 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,81 (26,86 - 8 ноября), продажи - 27,27 (27,29 - 8 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,54 - 8 ноября), продажи 3,89 (3,89 - 8 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,45-24,80 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 11 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 27,06 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 ноября справочный курс на уровне 24,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с 8 ноября (24,49). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 4-8 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 372,00 млн долларов, что на 215,10 млн долларов больше, чем неделей ранее (156,90 млн долларов).

Отметим, аналитики прогнозирую в течение этой недели рост курса доллара к гривне. Как сказал в комментарии РБК-Украина Максим Пархоменко, аналитик Альпари, на аукционе по продаже ОВГЗ будут размещаться долларовые бумаги, в связи с этим спрос на гривну будет более низким.