Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 24,54 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 27,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5100 - 24,5400 грн/доллар, евро 27,1742 - 26,2050 грн/евро, российский рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5100 24,5400 EUR/UAH 27,1742 27,2050 RUB/UAH 0,3958 0,3964

Напомним, 21 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4500 грн/доллар, евро 27,0316 - 27,0759 грн/евро, российский рубль 0,3938 - 0,3946 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 января установлен на таком уровне: 24,3310 гривен за 1 доллар (+0,0724 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет 24,2586 гривен за 1 доллар.

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.