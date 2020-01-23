Курс долара росте на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує близько 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 24,54 гривень за долар, курс купівлі до 24,51 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 27,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5100 - 24,5400 грн/долар, євро 27,1742 - 26,2050 грн/євро, російський рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5100 24,5400 EUR/UAH 27,1742 27,2050 RUB/UAH 0,3958 0,3964

Нагадаємо, 21 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4500 грн/долар, євро 27,0316 - 27,0759 грн/євро, російський рубль 0,3938 - 0,3946 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,33 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 січня встановлено на такому рівні: 24,3310 гривень за 1 долар (+0,0724 грн). При цьому курс долара на 22 січня становить 24,2586 гривень за 1 долар.

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.