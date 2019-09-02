Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 25,23 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,72 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1800 - 25,2300 грн/доллар, евро 27,6500 - 27,7200 грн/евро, российский рубль 0,3779 - 0,3792 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1800 25,2300 EUR/UAH 27,6500 27,7200 RUB/UAH 0,3779 0,3792

Напомним, 30 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1300 - 25,1600 грн/доллар, евро 27,7560 - 27,7892 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3786 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,14 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 сентября установлен на таком уровне: 2514,4111 гривен за 100 долларов (-8,8188 гривен).

Отметим, Национальный банк заявил о снижении напряжения в финансовом секторе Украины. Текущая динамика Индекса финансового стресса показывает, что в настоящее время он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов.