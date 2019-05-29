Курс доллара растет на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

За два дня курс доллара вырос на 35 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 17 копеек до 26,69 грн/доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6500 - 26,6900 грн/доллар, евро 29,7307 - 29,7726 грн/евро, российский рубль 0,4106 - 0,4113 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6500 26,6900

EUR/UAH 29,7307 29,7726

RUB/UAH 0,4106 0,4113

Напомним, 28 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,49-26,52 грн/доллар, евро 29,6529-29,6814 грн/евро, российский рубль 0,4097-0,4104 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,40 грн/доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 мая установлен на таком уровне: 2640,6167 гривен за 100 долларов (+8,0485 гривен).