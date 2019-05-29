ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    29.05.2019 - 10:47
Курс доллара растет на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

За два дня курс доллара вырос на 35 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 17 копеек до 26,69 грн/доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6500 - 26,6900 грн/доллар, евро 29,7307 - 29,7726 грн/евро, российский рубль 0,4106 - 0,4113 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,6500    26,6900

EUR/UAH     29,7307    29,7726

RUB/UAH     0,4106      0,4113

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 28 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,49-26,52 грн/доллар, евро 29,6529-29,6814 грн/евро, российский рубль 0,4097-0,4104 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,40 грн/доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 мая установлен на таком уровне: 2640,6167 гривен за 100 долларов (+8,0485 гривен).

НБУ повысил официальный курс евро Курс доллара вырос на межбанке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь