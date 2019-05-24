ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    24.05.2019 - 10:40
Курс доллара растет на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал еще на 11 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 11 копеек до 26,49 грн/доллар, курс в покупке до 26,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 27 копеек до 29,64 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,4700 - 26,4900 грн/доллар, евро 29,6252 - 29,6476 грн/евро, российский рубль 0,4095 - 0,4102 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4700    26,4900

EUR/UAH     29,6252    29,6476

RUB/UAH     0,4095      0,4102

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 22 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3600 - 26,3800 грн/доллар, евро 29,3518 - 29,3714 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4067 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,30 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 24 мая установлен на таком уровне: 2630,4698 гривен за 100 долларов (+19,2247 гривен).

Курс доллара вырос на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь