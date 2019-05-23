Курс доллара растет на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 26,35 грн/доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,35 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3200 - 26,3500 грн/доллар, евро 29,3231 - 29,3565 грн/евро, российский рубль 0,4080 - 0,4087 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3500

EUR/UAH 29,3231 29,3565

RUB/UAH 0,4080 0,4087

Напомним, 22 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,2600 - 26,3000 грн/доллар, евро 29,3219 - 29,3613 грн/евро, российский рубль 0,4085 - 0,4094 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,30 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 23 мая установлен на таком уровне: 2630,4698 гривен за 100 долларов (+19,2247 гривен).