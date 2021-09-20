Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Официальный курс гривны к доллару на 21 сентября установлен на таком уровне: 26,7072 гривен за 1 доллар (+0,0044 грн). При этом курс доллара на 20 сентября составляет 26,7028 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,25 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.