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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 17:06
Курс долара продовжив зниження на міжбанку Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 10 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,91 гривень за долар, курс в покупці до 27,89 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 31,83 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,8900 - 27,9100 грн/долар, євро 31,8169 - 31,8397 грн/євро, російський рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Нагадаємо, 9 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,9250 - 27,9450 грн/долар, євро 31,9154 - 31,9355 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3738 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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