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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 10:22
Курс долара продовжив зниження на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар опустився до рівня 28,10 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 8 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,12 гривень за долар, курс купівлі до 28,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 34,03 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1000 - 28,1200 грн/долар, євро 34,0094 - 34,0336 грн/євро, російський рубль 0,3816 - 0,3823 грн/рубль.

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Відзначимо, 7 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1100 - 28,1300 грн/долар, євро 34,1536 - 34,1751 грн/євро, російський рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,23 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 грудня встановлено на такому рівні: 28,2394 гривень за 1 долар (-0,0519 грн). При цьому курс долара на 7 грудня становить: 28,2913 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується четвертий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

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