Курс доллара продолжил снижение на межбанке после падения накануне

Курс доллара на межбанке в продаже 3 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке до 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 34,38 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2550 - 28,2800 грн/доллар, евро 34,3524 - 34,3828 грн/евро, российский рубль 0,3793 - 0,3798 грн/рубль.

Отметим, 2 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3000 - 28,3200 грн/доллар, евро 34,1892 - 34,2105 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 28,3038 гривен за 1 доллар (-0,1329 грн). При этом курс доллара на 3 декабря составляет: 28,4367 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается второй день подряд после непрерывного роста с середины ноября.