Курс долара продовжив зниження на міжбанку після падіння напередодні

Курс долара на міжбанку в продажу 3 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,28 гривень за долар, курс купівлі до 28,25 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 34,38 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2550 - 28,2800 грн/долар, євро 34,3524 - 34,3828 грн/євро, російський рубль 0,3793 - 0,3798 грн/рубль.

нагадаємо, 2 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3200 грн/долар, євро 34,1892 - 34,2105 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 28,3038 гривень за 1 долар (-0,1329 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 28,4367 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується другий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.