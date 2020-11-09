Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 9 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,38 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1000 - 28,1200 грн/доллар, евро 33,3575 - 33,3812 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Отметим, 6 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,12000 - 28,1500 грн/доллар, евро 33,3559 - 33,3915 грн/евро, российский рубль 0,3615 - 0,3620 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 ноября установлен на таком уровне: 28,1116 гривен за 1 доллар (-0,0259 грн). При этом курс доллара на 9 ноября составляет 28,1375 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс падает четвертый день подряд, после того как 4 ноября он достиг максимума в 28,60 гривен.