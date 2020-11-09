Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 9 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,12 гривень за долар, курс купівлі до 28,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,38 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1000 - 28,1200 грн/долар, євро 33,3575 - 33,3812 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Відзначимо, 6 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,12000 - 28,1500 грн/долар, євро 33,3559 - 33,3915 грн/євро, російський рубль 0,3615 - 0,3620 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 листопада встановлено на такому рівні: 28,1116 гривень за 1 долар (-0,0259 грн). При цьому курс долара на 9 листопада становить 28,1375 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс падає четвертий день поспіль, після того, як 4 листопада він досяг максимуму в 28,60 гривень.