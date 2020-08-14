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Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Киев, Пятница 14 августа 2020 17:09
Курс доллара продолжил снижение на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар опустился ниже уровня 27,35 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 14 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,35 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3100 - 27,3400 грн/доллар, евро 32,3213 - 32,3568 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3100

27,3400

EUR/UAH

32,3213

32,3568

RUB/UAH

0,3739

0,3747

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Отметим, 13 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3400 - 27,3700 грн/доллар, евро 32,4197 - 32,4553 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 14 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 27,52 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 32,45 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,26 (27,37 - 13 августа), продажи - 27,52 (27,62 - 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,98 (32,07 - 13 августа), продажи - 32,45 (32,55 - 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,44 - 13 августа), продажи 3,83 (3,83 - 13 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 августа установлен на таком уровне: 27,3474 гривен за 1 доллар (-0,0609 грн). При этом курс доллара на 14 августа составляет 27,4083 гривен за 1 доллар.

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